Capixabas Pelo Mundo

"A qualidade de vida é excepcional", diz capixaba que serve no exército dos EUA

Conheça a história de Jhoe Freitas

Publicado em 13 de Junho de 2024 às 17:18

Mario Bonella

Jhoe Freitas mora com a esposa e os três filhos em Massachusetts Crédito: Arquivo Pessoal
Nesta edição de "Capixabas pelo Mundo", conheceremos a história de Jhoe Freitas, um capixaba que serve no exército americano e mora em Massachusetts. Entre 2007 e 2009, Jhoe e a esposa viveram uma experiência morando fora do país e foram esses anos que os impulsionaram a juntar a família e tentar uma nova vida nos Estados Unidos. Em 2016, embarcaram rumo ao sonho e, de lá para cá, conquistaram casa, cidadania e muito amor pela vida estadunidense. Ouça a conversa completa e confira!
Capixabas Pelo Mundo - 13-06-24

