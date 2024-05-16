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Enchente no Sul

"A principal queixa era emocional", diz médico capixaba que atuou em abrigo do RS

Ouça entrevista com o dermatologista Carlos José Cardoso, que atuou ao lado do médico Leandro Medice, que faleceu durante a ação humanitária

Publicado em 16 de Maio de 2024 às 11:02

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 mai 2024 às 11:02
Áreas alagadas após chuvas no Rio Grande do Sul
Áreas alagadas após chuvas no Rio Grande do Sul Crédito: Ricardo Stuckert / PR
As chuvas que vêm atingindo o Rio Grande do Sul deixaram 466 dos 497 municípios gaúchos com alguma consequência dos temporais. Em todo o Estado, abrigos foram montados em escolas e universidades para receber os desabrigados e desalojados.
Ao lado de Leandro Medice, médico cardiologista que faleceu durante a ação humanitária, o dermatologista Carlos José Cardoso atuou em um abrigo na Universidade Unisinos, em São Leopoldo, entre os dias 11 e 12 de maio. O espaço reunia 1.600 pessoas. Segundo dados da Defesa Civil do município gaúcho, as chuvas que inundaram São Leopoldo, localizado a 35 km de Porto Alegre, atingiram 180 mil pessoas e deixaram 12 mil desabrigados. Em entrevista à CBN Vitória, o médico capixaba conta como foi atuar em um abrigo com adultos, crianças e animais. Muita gente com depressão, em surto ou em crise de ansiedade", destacou. Ouça a conversa completa. 
Entrevista Fernanda Queiroz - José Carlos Cardoso - 16-05-24

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