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Chuvas

'A previsão falhou', diz governador sobre temporal no Sul do ES

Segundo Renato Casagrande, o maior volume de chuva estava previsto para o Rio de Janeiro e não para o Espírito Santo

Publicado em 25 de Março de 2024 às 10:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 mar 2024 às 10:34
Casa para deficientes onde cinco pessoas morreram fica destruída em Mimoso do Sul
Casa para deficientes onde cinco pessoas morreram fica destruída em Mimoso do Sul Crédito: Vinicius Zagoto
Novo boletim extraordinário divulgado pela Defesa Civil Estadual na manhã desta segunda-feira (25) traz um aumento no número de mortes decorrentes das fortes chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo na última sexta-feira (22). Foram contabilizados, até o momento, 19 mortes, sendo 17 em Mimoso do Sul e 2 em Apiacá. Seis pessoas estão desaparecidas.
Ao todo, 7.287 pessoas estão desalojadas (que foram para residência de familiares ou amigos), e 411 estão desabrigadas, isto é, perderam o imóvel e foram encaminhados a abrigos públicos. Apiacá é a cidade com mais pessoas fora de casa (4.000 desalojados e 332 desabrigados). Em seguida aparecem Bom Jesus do Norte (3.000 desalojados e 64 desabrigados); Vargem Alta (269 desalojados e 3 desabrigados) e Mimoso do Sul (18 desalojados e 12 desabrigados).
Em entrevista nesta segunda-feira (25), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, explicou que o temporal atingiu as cidades do Sul quando muitos já estavam em casa dormindo e que o volume de precipitação, que chegou a 300mm somente na última sexta-feira (25), não foi dimensionado. 'A previsão falhou', disse Casagrande. Segundo ele, o maior volume de chuva estava previsto para o Rio de Janeiro e não para o Espírito Santo. Ouça a entrevista. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Governador Renato Casagrande - 25-04-24

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