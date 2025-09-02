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Entrevista

Geógrafo refaz expedição a pé e redescobre transformações no litoral do Espírito Santo após 30 anos

Sergio Rondelli percorreu os 400 quilômetros da costa capixaba

Publicado em 02 de Setembro de 2025 às 17:09

Publicado em 

02 set 2025 às 17:09
Sergio Rondelli, geógrafo, caminhou por todo litoral brasileiro
Sergio Rondelli, geógrafo, caminhou por todo litoral brasileiroSergio Rondelli, geógrafo, caminhou por todo litoral brasileiro Crédito: VItor JubiniVItor Jubini
Três décadas depois de percorrer mais de 400 quilômetros a pé pelo litoral capixaba, o geógrafo Sérgio Rondelli voltou a repetir a caminhada entre Presidente Kennedy e a divisa com a Bahia. O objetivo, além de celebrar os 30 anos da primeira expedição, foi observar as mudanças físicas, sociais e ambientais ao longo da faixa costeira do Espírito Santo.
Durante o trajeto, Rondelli identificou desde a expansão urbana nas cidades capixabas até o impacto da modernização em comunidades tradicionais de pescadores. Ele também destacou a diversidade natural do Estado formando o que chama de “resumo do litoral brasileiro”. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o geógrafo vai compartilhar suas impressões da viagem e reflexões sobre o futuro do litoral capixaba. Ouça a conversa completa!
Com colaboração de Pedro Paulo Rocha, do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta 2025
Entrevista Diony Silva - Sérgio Rondelli - 02-09-25

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