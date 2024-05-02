A partir de R$ 50: ingressos do Vital 2024 começam a ser vendidos na terça (7)

O Carnaval fora de época de Vitória, o Vital, está completando 30 anos! O evento, que retomou em 2022, receberá grandes artistas no Sambão do Povo, nos dias 16 e 17 de agosto, e quem deseja participar da folia, já pode se programar para garantir os ingressos. A partir de terça (7), as entradas estarão disponíveis no site Blueticket.
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o empresário e um dos sócios do Vital, Pablo Pacheco, conta as novidades deste ano. "Os ingressos de arquibancada partem de R$ 50 o dia e os camarotes e bloco partem de R$ 90. Como são vários setores, tem preços diferenciados. Iremos divulgar na segunda-feira (6) os preços de cada setor", disse durante o bate-papo. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Pablo Pacheco - 02-05-24