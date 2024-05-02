A partir de R$ 50: ingressos do Vital 2024 começam a ser vendidos na terça (7)

O Carnaval fora de época de Vitória, o Vital, está completando 30 anos! O evento, que retomou em 2022, receberá grandes artistas no Sambão do Povo, nos dias 16 e 17 de agosto, e quem deseja participar da folia, já pode se programar para garantir os ingressos. A partir de terça (7), as entradas estarão disponíveis no site Blueticket.