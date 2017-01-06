A participação dos times capixabas na Copa São Paulo

No quadro "Arquibancada CBN", os jornalistas Kaique Dias e Eduardo Dias falam sobre o desempenho dos times capixabas na Copa São Paulo. Destaque para os times do Real Noroeste e do Rio Branco.
Arquibancada CBN - 06-01-17.mp3
Publicado em 06 de Janeiro de 2017 às 19:00
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