'A natureza vai querer retornar ao seu espaço', alerta doutora em Geologia

O Espírito Santo conta com a maior jazida de sal-gema da América Latina. São quase 20 bilhões de toneladas, em reservas localizadas no Norte do Estado. A maior parte se encontra em Conceição da Barra, mas há registros também em Ecoporanga e Vila Pavão, conforme reportagem de A Gazeta. O sal-gema capixaba foi descoberto na década de 1970, enquanto a Petrobras perfurava os entornos de Conceição da Barra em busca de petróleo e, em vez de óleo, encontrou sais solúveis na região.

Em 2021, 11 áreas de sal-gema no Espírito Santo foram arrematadas por quatro empresas em um leilão da Agência Nacional de Mineração (ANM), por aproximadamente R$ 170 milhões. Posteriormente, três dessas áreas foram alvo de ação do Ministério Público Federal (MPF), que solicitou a exclusão do leilão por interferência em territórios quilombolas. As atividades no Estado, no momento, limitam-se à pesquisa. Em entrevista à CBN Vitória, a professora da Ufes e Doutora em Geologia, Luiza Bricalli, fala dos riscos da exploração que precisa ser permanentemente monitorada. 'A natureza vai querer em algum momento retornar ao seu espaço', alerta a Doutora em Geologia.