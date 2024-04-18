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Planejamento

"A minha área está olhando para o futuro", diz gerente de programação da Globo

O CBN Cotidiano recebeu Rafael Aguiar, que ministrou uma palestra no evento de lançamento do 32 Recall de Marcas de A Gazeta

Publicado em 18 de Abril de 2024 às 20:18

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

18 abr 2024 às 20:18
Rafael Aguiar em entrevista na CBN Vitória
Rafael Aguiar em entrevista na CBN Vitória Crédito: Julia Afonso
O gerente de programação da Globo, Rafael Aguiar, participou do lançamento do 32° Recall de Marcas da Rede Gazeta nesta quinta-feira (18). Ele ministrou a palestra “Sintonia com a sociedade: valor inquestionável para as marcas”. Mas antes, Rafael falou sobre o trabalho que realiza na emissora carioca. Em conversa no CBN Cotidiano, ele explicou como funciona o processo de análise de dados, comportamento da sociedade e outros elementos que são fundamentais no planejamento da grade da TV Globo, passando por todas as áreas da empresa.
"Esse trabalho de arquitetura de grade é olhar para as 24 horas do dia, entender como a sociedade se comporta, como são os hábitos dentro de casa, o que a pessoa deseja, a faixa etária dela. São decisões que tem uma certa complexidade em várias camadas, pra gente estudar, conseguir organizar tudo isso e garantir que a grade que a gente entrega seja interessante para o telespectador e para as marcas parceiras", contou.
Ouça a conversa na íntegra!
Entrevista Jose Carlos Schaeffer - Rafael Aguiar - 18-04-24.mp3

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