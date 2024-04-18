"A minha área está olhando para o futuro", diz gerente de programação da Globo

O gerente de programação da Globo, Rafael Aguiar, participou do lançamento do 32° Recall de Marcas da Rede Gazeta nesta quinta-feira (18). Ele ministrou a palestra “Sintonia com a sociedade: valor inquestionável para as marcas”. Mas antes, Rafael falou sobre o trabalho que realiza na emissora carioca. Em conversa no CBN Cotidiano, ele explicou como funciona o processo de análise de dados, comportamento da sociedade e outros elementos que são fundamentais no planejamento da grade da TV Globo, passando por todas as áreas da empresa.