A metropolização da violência e o encarceramento no ES

As origens da violência no Espírito Santo e a política de encarceramento de quem comete crimes. Para debater o assunto a rádio CBN Vitória convidou o pesquisador e professor do curso de Mestrado da UVV, Pablo Lira e o juiz da vara de Execuções Penais, Carlos Eduardo Ribeiro Lemos. De um lado temos o movimento de urbanização das cidades que não foi acompanhado de políticas públicas, o que levou a "metropolização da violência". De outro, a necessidade de investimentos permanentes no sistema prisional e de se aumentar a resolução dos inquéritos que investigam crimes. Mudanças na legislação brasileira também são necessárias para a redução da impunidade. Acompanhe: