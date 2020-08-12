"A medicina intensiva nunca mais será a mesma depois da Covid"

Desde o início da pandemia do novo coronavírus no país, há quase cinco meses, profissionais médicos passaram a lidar com essa que de uma nova doença tornou-se também problema de saúde em todo o mundo. Um dos desafios, por exemplo, é como esses profissionais lidam com pacientes que passam por um leito de terapia intensiva. Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta (12), o médico Cleberson Duartes Ovani, presidente da Sociedade Espírito Santense de Terapia Intensiva (SOESTI), diz que a Covid foi um divisor de águas.