Desde o início da pandemia do novo coronavírus no país, há quase cinco meses, profissionais médicos passaram a lidar com essa que de uma nova doença tornou-se também problema de saúde em todo o mundo. Um dos desafios, por exemplo, é como esses profissionais lidam com pacientes que passam por um leito de terapia intensiva. Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta (12), o médico Cleberson Duartes Ovani, presidente da Sociedade Espírito Santense de Terapia Intensiva (SOESTI), diz que a Covid foi um divisor de águas.
"O nosso maior desafio nesse tempo foi como aprender a lidar com esse paciente com Covid-19. Não só pela gravidade, mas com outros agravantes também: como lidar com as famílias. Apesar da gravidade do problema, esse momento traz uma curva de aprendizado muito boa. A medicina intensiva nunca mais será a mesma depois da Covid", esclarece.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cleberson Duartes Ovani - 12-08-20