Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

COVID-19

"A medicina intensiva nunca mais será a mesma depois da Covid"

o médico Cleberson Duartes Ovani é presidente da Sociedade Espírito Santense de Terapia Intensiva (SOESTI), e em entrevista à CBN, diz que a Covid foi um divisor de águas

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 ago 2020 às 11:17
Desde o início da pandemia do novo coronavírus no país, há quase cinco meses, profissionais médicos passaram a lidar com essa que de uma nova doença tornou-se também problema de saúde em todo o mundo. Um dos desafios, por exemplo, é como esses profissionais lidam com pacientes que passam por um leito de terapia intensiva. Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta (12), o médico Cleberson Duartes Ovani, presidente da Sociedade Espírito Santense de Terapia Intensiva (SOESTI), diz que a Covid foi um divisor de águas.
"O nosso maior desafio nesse tempo foi como aprender a lidar com esse paciente com Covid-19. Não só pela gravidade, mas com outros agravantes também: como lidar com as famílias. Apesar da gravidade do problema, esse momento traz uma curva de aprendizado muito boa. A medicina intensiva nunca mais será a mesma depois da Covid", esclarece.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cleberson Duartes Ovani - 12-08-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quase todo o ES recebe alerta amarelo de tempestade e granizo
Galpão logístico, armazenamento, mercadorias
O peso do setor atacadista na economia capixaba
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados