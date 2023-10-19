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Saúde

A medicina explica: por que algumas pessoas adoecem mais que outras?

Ouça entrevista com o médico infectologista, Lauro Ferreira Pinto

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 11:10

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 out 2023 às 11:10
Gripe, nariz entupido
Gripe, nariz entupido Crédito: Pixabay
Um trabalho publicado recentemente na revista "Nature" por pesquisadores da Universidade do Texas, sinaliza porque algumas pessoas adoecem mais que outras. Existem alguns fatores básicos a considerar. Em primeiro lugar, a predisposição genética individual. Depois, o ambiente ao que nos expomos. A novidade mais estudada e publicada pelo grupo é o conhecimento de que há um fator muito importante, que também é geneticamente determinado: a variação da resposta individual ao estresse inflamatório. As pessoas que têm maior resiliência imune e menor inflamação vivem mais. Em entrevista à CBN Vitória, o médico infectologista, Lauro Ferreira Pinto, explica que resiliência imune é a capacidade do ser humano de preservar e rapidamente restaurar as suas funções imunes. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Lauro Ferreira Pinto - 19-10-23.mp3

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