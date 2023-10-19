A medicina explica: por que algumas pessoas adoecem mais que outras?

Um trabalho publicado recentemente na revista "Nature" por pesquisadores da Universidade do Texas, sinaliza porque algumas pessoas adoecem mais que outras. Existem alguns fatores básicos a considerar. Em primeiro lugar, a predisposição genética individual. Depois, o ambiente ao que nos expomos. A novidade mais estudada e publicada pelo grupo é o conhecimento de que há um fator muito importante, que também é geneticamente determinado: a variação da resposta individual ao estresse inflamatório. As pessoas que têm maior resiliência imune e menor inflamação vivem mais. Em entrevista à CBN Vitória, o médico infectologista, Lauro Ferreira Pinto, explica que resiliência imune é a capacidade do ser humano de preservar e rapidamente restaurar as suas funções imunes. Ouça a conversa completa!