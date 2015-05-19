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AVALIAÇÃO DA GESTÃO

'A marca do meu governo é o cuidado com as pessoas', diz prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

Carlos Casteglione comentou os resultados da pesquisa onde a população reprova a administração da cidade e disse que vai atuar para reverter esses números até o final do mandato

Publicado em 18 de Maio de 2015 às 23:12

Publicado em 

18 mai 2015 às 23:12
Reeleito para dar continuidade ao mandato conquistado em 2008, o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Carlos Casteglione (PT), não vai cumprir as promessas feitas há três anos. É o que pensam 83,8% dos entrevistados pelo Instituto Futura na série “Avaliação da Gestão”, a pouco mais de um ano para o início da próxima campanha municipal. Na opinião de 11,5% dos moradores, o prefeito vai conseguir cumprir o que prometeu até o fim do mandato. Outros 4,8% não souberam ou não responderam a essa pergunta. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o prefeito avaliou que obras que foram iniciadas e que dependiam de convênio com o governo Estadual e Federal não estão em andamento. Segundo ele, isso prejudica a visão da população sobre a administração municipal. Casteglione informou que Cachoeiro é a segunda cidade do Estado com menor arrecadação per capta, atrás apenas de Cariacica, o que dificulta a realização de intervenções com o caixa municipal. Questionado sobre o tempo que resta até o final de seu mandato e qual a marca a população de Cachoeiro vai guardar dele, Casteglione lembrou obras que realiza em comunidades periféricas de Cachoeiro, como muros de contenção de encostas, e disse que vai atuar para entregar melhorias em unidades de saúde. "A marca do meu governo é o cuidado com as pessoas", disse. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fábio Botacin - Carlos Casteglione - 18-05-15

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