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Solidariedade

"Loja Vazia": como a doação ajuda instituições filantrópicas e também pacientes oncológicos

As informações são da colunista Renata Rasseli e da presidente da Afecc, Marilucia Dalla

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 17:34

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

28 jul 2021 às 17:34
Loja Vazia 2021
Loja Vazia 2021 Crédito: Divulgação
A partir desta quinta-feira (29) até o dia 29 de agosto, a Loja Vazia estará de volta no Shopping Vitória em sua 8ª edição, dando continuidade a uma corrente do bem que aquece com carinho quem mais precisa. O projeto abre as portas para receber doações de roupas, acessórios, calçados, entre outros itens. Toda a arrecadação será direcionada às instituições filantrópicas com trabalhos sociais no Estado. Em 2020, o projeto não aconteceu devido à pandemia do coronavírus, mas este ano será retomado em novo formato, com todas as medidas de prevenção e segurança. É o que contou a colunista Renata Rasseli, madrinha do projeto, e a presidente da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), Marilucia Dalla, em entrevista ao CBN Cotidiano.
Fabio Botacin entrevista Renata Rasseli e Marilucia Dalla - 28/07/2021
As entidades beneficiadas nesta edição são: Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), Instituto João XXIII, Amaes, Instituto Jutta Batista da Silva (IJBS), Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci), Martim Lutero e Secri.

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