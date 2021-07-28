"Loja Vazia": como a doação ajuda instituições filantrópicas e também pacientes oncológicos

A partir desta quinta-feira (29) até o dia 29 de agosto, a Loja Vazia estará de volta no Shopping Vitória em sua 8ª edição, dando continuidade a uma corrente do bem que aquece com carinho quem mais precisa. O projeto abre as portas para receber doações de roupas, acessórios, calçados, entre outros itens. Toda a arrecadação será direcionada às instituições filantrópicas com trabalhos sociais no Estado. Em 2020, o projeto não aconteceu devido à pandemia do coronavírus, mas este ano será retomado em novo formato, com todas as medidas de prevenção e segurança. É o que contou a colunista Renata Rasseli, madrinha do projeto, e a presidente da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), Marilucia Dalla, em entrevista ao CBN Cotidiano.