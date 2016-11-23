A internet coloca as crianças na maior praça pública do planeta, alerta especialista sobre o uso da rede

Nas últimas semanas, a Polícia Federal realizou no Espírito Santo operações para combater a troca de pornografia infantil na internet. Cidades como Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e Piúma tiveram cumprimento de mandados. Considerando que aqui no Brasil, oito a cada dez crianças e adolescentes (entre 9 e 17 anos) usam a internet, é cada vez é mais comum crimes envolvendo crianças e o meio virtual.

Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Rodrigo Nejm, psicólogo e diretor da SaferNet Brasil – ONG que atua na pesquisa e prevenção a crimes de internet – fala sobre como as famílias podem acompanhar os filhos na navegação da internet e os riscos que a falta desse controle pode trazer.

“A internet é a maior praça pública do mundo". Ouça a entrevista e saiba o que fazer para proteger as crianças do assédio:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Rodrigo Safernet - 23-11-16.mp3

Dicas para os pais:

- Proibir não educa e as crianças podem usar outros meios para acessar a internet, como na lan house.

- Aproveite para navegar na internet junto com seu filho. O computador deve estar em uma área comum da casa, como na sala, por exemplo

- Os pais devem alertar os filhos para que não aceitem convites para se encontrar com estranhos. Também não devem divulgar seus dados pessoais na internet ou trocar fotos com quem não conhecem “Conhecer os amiguinhos dos filhos é fundamental”

- Programas de filtros de conteúdo podem ajudar, mas o diálogo é sempre o melhor caminho

- Ensine ao seu filho que ele não deve acreditar em tudo, em todos

Para as crianças:

- Peça sempre permissão para seus pais quando for entrar na Internet

- Não converse com estranhos, nem aceite nada deles na Internet sem autorização de seus pais

- Nunca use seu nome verdadeiro nos jogos, no chat, email ou site de relacionamento

- Não dê, nem mostre seu endereço, telefone, nome da escola ou dos parentes