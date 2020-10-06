Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN UNIVERSIDADE

A importância do manguezal: retém cheias e evita assoreamento

Ouça as explicações da oceanógrafa e professora da Ufes, Mônica Maria Pereira Tognella, especialista em manguezais

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 15:59

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

06 out 2020 às 15:59
Crédito: Edson Chagas
Na segunda-feira (28), o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) revogou as regras que protegiam áreas de restingas e manguezais. Com a repercussão negativa, houve uma intensa mobilização jurídica e, na terça-feira (29), a Justiça Federal do Rio suspendeu a decisão do conselho. Porém, na última sexta-feira (02), um desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) aceitou um recurso da União e restabeleceu a validade das decisões do Conama. Muitos porém, mesmo morando em cidades como Vitória, que ainda preservam grandes áreas de manguezal, não conhecem a importância deles e como eles tem mais relevância sendo preservados, do que sendo aterrados. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a oceanógrafa e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Mônica Maria Pereira Tognella, que trabalha no estudo de manguezais há três décadas, analisa os possíveis impactos ambientais de acabar com as regras de proteção desses ecossistemas.
Ela alerta entre vários pontos, que os mangues retém sedimentos e, por isso, acabam evitando assoreamento de canais importantes, como na Baía de Vitória, e também conseguem ajudar no controle da vazão da água de grandes acumulados de chuva. E ainda tem o inegável papel no ambiente da reprodução de caranguejos, por exemplo.
Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin -Monica Maria - 06-10-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados