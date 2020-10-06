A importância do manguezal: retém cheias e evita assoreamento

Na segunda-feira (28), o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) revogou as regras que protegiam áreas de restingas e manguezais. Com a repercussão negativa, houve uma intensa mobilização jurídica e, na terça-feira (29), a Justiça Federal do Rio suspendeu a decisão do conselho. Porém, na última sexta-feira (02), um desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) aceitou um recurso da União e restabeleceu a validade das decisões do Conama. Muitos porém, mesmo morando em cidades como Vitória, que ainda preservam grandes áreas de manguezal, não conhecem a importância deles e como eles tem mais relevância sendo preservados, do que sendo aterrados. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a oceanógrafa e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Mônica Maria Pereira Tognella, que trabalha no estudo de manguezais há três décadas, analisa os possíveis impactos ambientais de acabar com as regras de proteção desses ecossistemas.