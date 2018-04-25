A importância da marca para o sucesso de uma empresa

Marcas acima de tudo precisam ser vias para as pessoas serem mais aquilo que sonham. Marcas não e nem podem ser apenas retratos do que o consumidor já é. Se fossem assim as marcas, consumidores não precisariam delas. É preciso entregar a medida equilibrada entre a realidade e o sonho, proporcionando esse sentido de movimento, de avanço, de que consumir é uma forma de estar mais próximo do que queremos ser ou ser visto como. Também vivemos a era das marcas que não mais escondem o que fazem da porta da rua para dentro.
Em Vitória nesta quarta-feira (25) para participar do evento de lançamento “Papo de Mídia”, do 26º Recall de Marcas A Gazeta 2018”, a escritora e COO da TraianoBranding, Cecilia Troiano, traz detalhes da importância de uma marca para o sucesso de uma empresa e no desenvolvimento de uma marca de valor. Confira mais detalhes do tema numa entrevista ao CBN Cotidiano!
Entrevista - Fabio Botacin - Cecilia Troiano - 25-04-18.mp3