A importância da marca para o sucesso de uma empresa

Marcas acima de tudo precisam ser vias para as pessoas serem mais aquilo que sonham. Marcas não e nem podem ser apenas retratos do que o consumidor já é. Se fossem assim as marcas, consumidores não precisariam delas. É preciso entregar a medida equilibrada entre a realidade e o sonho, proporcionando esse sentido de movimento, de avanço, de que consumir é uma forma de estar mais próximo do que queremos ser ou ser visto como. Também vivemos a era das marcas que não mais escondem o que fazem da porta da rua para dentro.