A história por trás dos nomes das ruas, avenidas e pontes de Vitória

Em recordação ao aniversário de Vitória, que completa 471 anos nesta quinta-feira (08), o destaque no CBN Vitória são as histórias por trás dos nomes das ruas e avenidas da Capital. Gama Rosa, Rua Sete, Avenida Jerônimo Monteiro, Fernando Ferrari, Avenida Vitória, Rio Branco, Rua da Lama... Do Centro e passando por bairros, como Jardim Camburi e Jardim Camburi, não são raras as recordações que envolvem esses nomes. Em entrevista à CBN Vitória, o historiador Fernando Achiamé nos leva a essa viagem no tempo. Ouça a conversa completa!