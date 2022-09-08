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Vitória 471 anos

A história por trás dos nomes das ruas, avenidas e pontes de Vitória

O historiador Fernando Achiamé nos leva em um passeio pela cidade contando as curiosidades da nomenclatura de vias da capital

Publicado em 08 de Setembro de 2022 às 12:29

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

08 set 2022 às 12:29
Vista aérea de Vitória, capital do Espírito Santo
Vista aérea de Vitória, capital do Espírito Santo Crédito: Getty Images
Em recordação ao aniversário de Vitória, que completa 471 anos nesta quinta-feira (08), o destaque no CBN Vitória são as histórias por trás dos nomes das ruas e avenidas da Capital. Gama Rosa, Rua Sete, Avenida Jerônimo Monteiro, Fernando Ferrari, Avenida Vitória, Rio Branco, Rua da Lama... Do Centro e passando por bairros, como Jardim Camburi e Jardim Camburi, não são raras as recordações que envolvem esses nomes. Em entrevista à CBN Vitória, o historiador Fernando Achiamé nos leva a essa viagem no tempo. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Fernando Achiamé - 08-09-22

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