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Saudade

A história do Rio Marinho que moldou a Grande Vitória é revelada em uma produção voluntária e emocionante

O roteiro apresenta figuras notáveis, como Dona Ignacinha e Seu Joaquim, moradores de Cobilândia, cujas histórias revelam a profunda conexão emocional com o rio e o sonho de vê-lo restaurado.

Publicado em 17 de Junho de 2023 às 12:56

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

17 jun 2023 às 12:56
Documentário sobre o Rio Marinho: história e emoção
Documentário sobre o Rio Marinho: história e emoção Crédito: Divulgação
"Marinho" é uma jornada cinematográfica que destaca a importância do rio Marinho para o desenvolvimento econômico da Grande Vitória e seu impacto nas comunidades locais. Através de uma combinação de narrativas envolventes e animações cativantes, o documentário, que estreou no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, traz à tona a história e as memórias que permeiam as margens do rio. Inspirado no livro "Lembranças do Rio Marinho", escrito pelo mestre em Arquitetura e Urbanismo, Juliano Motta Silva, o documentário apresenta relatos comoventes de capixabas que testemunharam o rio quando ainda servia de sustento para famílias da região. O roteiro apresenta figuras notáveis, como Dona Ignacinha e Seu Joaquim, moradores de Cobilândia, cujas histórias revelam a profunda conexão emocional com o rio e o sonho de vê-lo restaurado. Suas experiências e lembranças enriquecem a produção, fornecendo uma visão íntima de como o rio Marinho moldou a vida das pessoas ao seu redor. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o ator e cineasta, Farid Sad, fala sobre o documentário. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patrícia Vallim - Farid Sad - 17-06-23

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