A história do Rio Marinho que moldou a Grande Vitória é revelada em uma produção voluntária e emocionante

"Marinho" é uma jornada cinematográfica que destaca a importância do rio Marinho para o desenvolvimento econômico da Grande Vitória e seu impacto nas comunidades locais. Através de uma combinação de narrativas envolventes e animações cativantes, o documentário, que estreou no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, traz à tona a história e as memórias que permeiam as margens do rio. Inspirado no livro "Lembranças do Rio Marinho", escrito pelo mestre em Arquitetura e Urbanismo, Juliano Motta Silva, o documentário apresenta relatos comoventes de capixabas que testemunharam o rio quando ainda servia de sustento para famílias da região. O roteiro apresenta figuras notáveis, como Dona Ignacinha e Seu Joaquim, moradores de Cobilândia, cujas histórias revelam a profunda conexão emocional com o rio e o sonho de vê-lo restaurado. Suas experiências e lembranças enriquecem a produção, fornecendo uma visão íntima de como o rio Marinho moldou a vida das pessoas ao seu redor. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o ator e cineasta, Farid Sad, fala sobre o documentário. Ouça a conversa completa!