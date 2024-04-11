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Capixabas Pelo Mundo

A história da capixaba que atua como corretora de imóveis na Flórida

A história da semana é da capixaba Luciana Wehbe, que mora nos EUA

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 19:38

Publicado em 

11 abr 2024 às 19:38
A empreendedora capixaba Luciana Wehbe, que mora nos EUA
A empreendedora capixaba Luciana Wehbe, que mora nos EUA Crédito: Acervo pessoal
O Capixabas pelo Mundo desta semana é direto dos Estados Unidos, na Flórida. A história é da Luciana Wehbe, que decidiu sair do Brasil ainda aos 19 anos. A primeira experiência da Luciana foi viver no Canadá, mas as temperaturas negativas extremas fizeram com ela decidisse migrar para os Estados Unidos junto com a família. Atualmente, ela trabalha como corretora de imóveis nos Estados Unidos. Como é ser corretora de imóveis e como é o mercado por lá?Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 11-04-24

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