A história da capixaba que atua como corretora de imóveis na Flórida

O Capixabas pelo Mundo desta semana é direto dos Estados Unidos, na Flórida. A história é da Luciana Wehbe, que decidiu sair do Brasil ainda aos 19 anos. A primeira experiência da Luciana foi viver no Canadá, mas as temperaturas negativas extremas fizeram com ela decidisse migrar para os Estados Unidos junto com a família. Atualmente, ela trabalha como corretora de imóveis nos Estados Unidos. Como é ser corretora de imóveis e como é o mercado por lá?Ouça a conversa completa!