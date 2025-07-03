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Capixabas Pelo Mundo

"A gente sente falta daquele calor humano", diz dentista do ES que foi viver na Pensilvânia

Ouça a conversa com Breno Monteiro

Publicado em 03 de Julho de 2025 às 18:22

Publicado em 

03 jul 2025 às 18:22
Breno Monteiro casou com a esposa Fernanda e se mudou para os Estados Unidos
Breno Monteiro casou com a esposa Fernanda e se mudou para os Estados Unidos Crédito: Arquivo pessoal
Nesta edição de Capixabas pelo Mundo, você conhecerá a história do Breno Monteiro, dentista capixaba que hoje vive nos Estados Unidos. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 03-07-25

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