'A gente sai na rua sem sentir medo', relata capixaba que vive na Suécia

Capixaba de 36 anos, Cinthia Praskier, natural de São Mateus, no Norte do Estado, e ex-moradora de Vitória, decidiu, há cinco anos ir viver na Suécia. Após conhecer o seu esposo, natural daquele país, ela saiu do Brasil, constrói uma vida na Suécia e vive por lá com seus dois filhos, gêmeos. Sobre a experiência de viver no país europeu, ela destaca os serviços de segurança pública e saúde. "A sensação de segurança é muito maior que no Brasil. A gente sai na rua sem sentir medo", conta. Ouça a conversa completa!
Capixabas pelo Mundo - 25-05-23