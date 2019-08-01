A Gazeta migra para o digital. Entenda a mudança

Depois de meses de reuniões, estudos e visitas a redações do Brasil e do mundo para conhecer bons exemplos de jornalismo digital, a Rede Gazeta anunciou nesta quarta-feira (31), o projeto TDigital. A transformação tem como principal objetivo reforçar a presença de A Gazeta no mundo digital, com um novo site, podcasts e assistentes de voz.

A partir do dia 30 de setembro, deixará de circular a edição impressa diária de A Gazeta. Todo o conteúdo passa a ser disponibilizado no novo site, com muito mais matérias e serviços para os leitores. O impresso, todavia, não vai acabar: na primeira semana de outubro será lançada uma nova Gazeta impressa, em formato de jornal para o fim de semana. Mais analítica e com ainda mais reportagens especiais, como explica em entrevista à rádio CBN Vitória, o diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg. Como resultado também das transformações, o jornal Na! vai circular, pela última vez, nesta quinta-feira (1º).