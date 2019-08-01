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A Gazeta migra para o digital. Entenda a mudança

Ouça a entrevista com o diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg

Publicado em 01 de Agosto de 2019 às 12:33

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 ago 2019 às 12:33
Depois de meses de reuniões, estudos e visitas a redações do Brasil e do mundo para conhecer bons exemplos de jornalismo digital, a Rede Gazeta anunciou nesta quarta-feira (31), o projeto TDigital. A transformação tem como principal objetivo reforçar a presença de A Gazeta no mundo digital, com um novo site, podcasts e assistentes de voz.
A partir do dia 30 de setembro, deixará de circular a edição impressa diária de A Gazeta. Todo o conteúdo passa a ser disponibilizado no novo site, com muito mais matérias e serviços para os leitores. O impresso, todavia, não vai acabar: na primeira semana de outubro será lançada uma nova Gazeta impressa, em formato de jornal para o fim de semana. Mais analítica e com ainda mais reportagens especiais, como explica em entrevista à rádio CBN Vitória, o diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg. Como resultado também das transformações, o jornal Na! vai circular, pela última vez, nesta quinta-feira (1º).
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Café Lindenberg - 7.57s - 01-08-19

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