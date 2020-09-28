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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A Gazeta lança página Todas Elas para inspirar e encorajar mulheres

Ouça entrevista com a jornalista Elaine Silva, editora-chefe da redação A Gazeta/CBN

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 12:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 12:07
A Gazeta lançou na última sexta-feira (25) a nova página Todas Elas, que quer, além de dar visibilidade aos crimes motivados pelo gênero, auxiliar as vítimas para que consigam encerrar o ciclo da violência e conquistem novas perspectivas de vida através da informação, do empoderamento e de oportunidades. Em entrevista à CBN Vitória, Elaine Silva, editora-chefe da redação A Gazeta/CBN, fala de como o jornalismo pode ajudar a mudar este quadro de violência em nosso estado.
Para acessar: www.agazeta.com.br/todaselas
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Elaine Silva - 28-09-20

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