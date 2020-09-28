A Gazeta lança página Todas Elas para inspirar e encorajar mulheres

A Gazeta lançou na última sexta-feira (25) a nova página Todas Elas, que quer, além de dar visibilidade aos crimes motivados pelo gênero, auxiliar as vítimas para que consigam encerrar o ciclo da violência e conquistem novas perspectivas de vida através da informação, do empoderamento e de oportunidades. Em entrevista à CBN Vitória, Elaine Silva, editora-chefe da redação A Gazeta/CBN, fala de como o jornalismo pode ajudar a mudar este quadro de violência em nosso estado.