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Entrevista

'A fome também é de leitura', defende padre Júlio Lancellotti no ES

Lancellotti está no Espírito Santo para a 1ª Festa Literária Internacional Capixaba

Publicado em 10 de Outubro de 2025 às 17:27

Publicado em 

10 out 2025 às 17:27
Padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo da Rua
Padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo da Rua Crédito: Reprodução/Instagram @padrejulio.lancellotti
Entrevista Diony Silva - Padre Júlio Lancellotti - 10-10-25
O Padre Júlio Lancellotti, figura emblemática por seu trabalho social e humanitário, é um dos convidados da 1ª edição da Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc), um evento gratuito que ocupará o Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, que tem início nesta sexta-feira (10) e segue até domingo (12), das 9 às 21h. Além da programação de mesas e atividades, o evento contará com a presença de editoras capixabas e nacionais, expandindo as possibilidades de circulação de livros e de acesso às produções contemporâneas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Padre Júlio Lancelotti, fala sobre seu trabalho e suas expectativas para o evento. Ouça a conversa completa!

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