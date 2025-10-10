'A fome também é de leitura', defende padre Júlio Lancellotti no ES

O Padre Júlio Lancellotti, figura emblemática por seu trabalho social e humanitário, é um dos convidados da 1ª edição da Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc), um evento gratuito que ocupará o Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, que tem início nesta sexta-feira (10) e segue até domingo (12), das 9 às 21h. Além da programação de mesas e atividades, o evento contará com a presença de editoras capixabas e nacionais, expandindo as possibilidades de circulação de livros e de acesso às produções contemporâneas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Padre Júlio Lancelotti, fala sobre seu trabalho e suas expectativas para o evento. Ouça a conversa completa!