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A explicação sobre média móvel de mortes e taxa de transmissão no ES

Coronavírus: Taxa de transmissão cai na GV, mas cresce no interior

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 13:10

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

24 out 2020 às 13:10
Pablo Lira durante o evento Crédito: Fernando Madeira
 
Em pronunciamento realizado no final da tarde desta sexta-feira (23), o governador Renato Casagrande informou que a taxa de positividade de casos de covid-19 no Espírito Santo aumentou cerca de 40% em três semanas. Considerando todo o Estado, a taxa de transmissão (Rt) caiu de 1.01 para 0.95. Já considerando só a Grande Vitória, a região seguiu a tendência estadual e também registrou queda no Rt - de 1.18 para 0.9. Porém no interior, a situação preocupa: a taxa de transmissão cresceu de 0.84 para 0.98. Os dados são do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE). Quem traz mais detalhes é o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira.
Acompanhe:
Entrevista - Fabio Botacim - Pablo Lira - 24-10-20.mp3
 
"Os dados apontam que o Estado caminha para o controle da doença até que uma vacina eficaz seja disponibilizada à população". Segundo ele, apesar do aumento do número nos registros de contaminados, não houve reflexo disso em ocupação de leitos. "Já chegamos a ter ocupação próxima de 90%, mas a última atualização do painel mostra o número em 39%", explica o diretor ao destacar que isso não pode induzir um relaxamento nas medidas de proteção.
 

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