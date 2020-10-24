A explicação sobre média móvel de mortes e taxa de transmissão no ES

Em pronunciamento realizado no final da tarde desta sexta-feira (23), o governador Renato Casagrande informou que a taxa de positividade de casos de covid-19 no Espírito Santo aumentou cerca de 40% em três semanas. Considerando todo o Estado, a taxa de transmissão (Rt) caiu de 1.01 para 0.95. Já considerando só a Grande Vitória, a região seguiu a tendência estadual e também registrou queda no Rt - de 1.18 para 0.9. Porém no interior, a situação preocupa: a taxa de transmissão cresceu de 0.84 para 0.98. Os dados são do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE). Quem traz mais detalhes é o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira.