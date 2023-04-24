Qual é o caminho para transformar pessoas, produtos, serviços e instituições em marcas imbatíveis? Um simples café tem muito a nos ensinar sobre os seis grandes objetivos que todos os gestores de marcas deveriam ter em mente: a ampliação do awareness (publicidade); o fortalecimento dos discursos (propaganda); a melhoria da experiência dos usuários (UX); o gerenciamento do ecossistema de mercado (marketing); a ampliação da percepção sensorial de valor (branding); e o hipercrescimento dos negócios (growth). Este é o contexto em destaque no livro "A estratégia do cafezinho: como transformar produtos em marcas imbatíveis", do publicitário Cláudio Rabelo, coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).