Qual é o caminho para transformar pessoas, produtos, serviços e instituições em marcas imbatíveis? Um simples café tem muito a nos ensinar sobre os seis grandes objetivos que todos os gestores de marcas deveriam ter em mente: a ampliação do awareness (publicidade); o fortalecimento dos discursos (propaganda); a melhoria da experiência dos usuários (UX); o gerenciamento do ecossistema de mercado (marketing); a ampliação da percepção sensorial de valor (branding); e o hipercrescimento dos negócios (growth). Este é o contexto em destaque no livro "A estratégia do cafezinho: como transformar produtos em marcas imbatíveis", do publicitário Cláudio Rabelo, coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
Rabelo é o convidado, nesta terça-feira (25), do lançamento do 31º Recall de Marcas, com a apresentação do resultado da pesquisa para o mercado, anunciantes e marcas. As marcas mais lembradas do Espírito Santo em 2023 serão anunciadas no evento que vai reunir o mercado publicitário capixaba no auditório da Rede Gazeta, a partir de 8h30, e onde serão apresentados os resultados da pesquisa. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Claudio Rabelo - 24-04-23