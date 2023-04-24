Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • A estratégia do 'cafezinho': como transformar produtos em marcas imbatíveis
Publicitário explica!

A estratégia do 'cafezinho': como transformar produtos em marcas imbatíveis

Em entrevista ao CBN Cotidiano, Cláudio Rabelo, professor da Ufes, fala sobre as novidades do mercado publicitário e as suas tendências

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 18:06

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

24 abr 2023 às 18:06
Café, cafeteria, xícara
Café, cafeteria, xícara Crédito: Karolina Grabowska por Pixabay
Qual é o caminho para transformar pessoas, produtos, serviços e instituições em marcas imbatíveis? Um simples café tem muito a nos ensinar sobre os seis grandes objetivos que todos os gestores de marcas deveriam ter em mente: a ampliação do awareness (publicidade); o fortalecimento dos discursos (propaganda); a melhoria da experiência dos usuários (UX); o gerenciamento do ecossistema de mercado (marketing); a ampliação da percepção sensorial de valor (branding); e o hipercrescimento dos negócios (growth). Este é o contexto em destaque no livro "A estratégia do cafezinho: como transformar produtos em marcas imbatíveis", do publicitário Cláudio Rabelo, coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
Rabelo é o convidado, nesta terça-feira (25), do lançamento do 31º Recall de Marcas, com a apresentação do resultado da pesquisa para o mercado, anunciantes e marcas. As marcas mais lembradas do Espírito Santo em 2023 serão anunciadas no evento que vai reunir o mercado publicitário capixaba no auditório da Rede Gazeta, a partir de 8h30, e onde serão apresentados os resultados da pesquisa. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Claudio Rabelo - 24-04-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 09/12/2019 - ES - Vitória - Sede da Justiça Federal - Editoria: Politica - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Produtor do ES tem condenação por trabalho escravo mantida após 20 anos na Justiça
Imagem de destaque
Tradição e nutrição: 4 dicas para consumir o milho nas festas juninas 
Daniel Carraretto, consultor de investimentos
Um capixaba entre os maiores influenciadores de investimentos do Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados