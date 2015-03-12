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ENTREVISTA

A equação da água precisa ser resolvida, diz Sebastião Salgado sobre consumo e oferta do abastecimento

Em Colatina, Sebastião Salgado disse que encontrou um cenário preocupante sobre a conservação do Rio Doce

Publicado em 11 de Março de 2015 às 23:31

Publicado em 

11 mar 2015 às 23:31
O fotógrafo Sebastião Salgado esteve em Vitória para assinatura de convênio para divulgação do programa "Olhos D'água", do Instituto Terra, presidido por Lélia Wanick. Ele diz que parte do problema está ligado ao desmatamento e ao grande aumento da demanda da população, ao mesmo tempo em que a oferta do líquido é reduzida. No contexto do Espírito Santo, incluindo Minas Gerais, está o Rio Doce, com um dos menores níveis de água da história. Em Colatina, Sebastião Salgado disse que encontrou um cenário preocupante, onde antes, num período de estiagem, o rio registrava nível de quatro metros. Atualmente, segundo o fotógrafo, é possível atravessar o leito com um chinelo de dedo. Lélia Wanick comenta as ações do programa para reverter o quadro de seca de nascentes, como por exemplo, educar a população para que nem o gado possa chegar perto, pois isso deixa o solo ainda mais compacto. Ouça e entenda na entrevista ao programa CBN Cotidiano:
Entrevista - Fábio Botacin - Lelia e Sebastião - 11-03-15

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