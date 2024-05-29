A desilusão nas terras de Tabacchi: os camponeses tomam novos rumos e há fundação de Santa Teresa

Os primeiros programas trataram das motivações da partida, a situação na Itália; a viagem; a chegada em Vitória e por fim, a chegada à fazenda das Palmas, de Tabacchi. Nesta edição do "Nostra Gente", com o comentarista Cilmar Franceschetto, vamos falar sobre a revolta e desilusão dos imigrantes com as condições da Colônia Nova Trento, a retirada dos colonos para outros destinos e a consequente fundação de Santa Teresa. Outro destaque é a programação em torno do Festival da Cultura Italiana, que vai reunir mais de 40 atrações na Praça do Papa, em Vitória.
CBN - Nostra Gente - 29-05-24.mp3
Para celebrar a chegada dos italianos no Espírito Santo, em 1874, os capixabas - e descendentes - poderão curtir o Festival da Cultura Italiana entre os dias 31 de maio e 2 de junho. O evento, que é gratuito, terá foco nas histórias, produções artísticas, cultura e culinária típicas originalmente da Itália. Falam sobre a programação a presidente da Comunità Italiana do Espírito Santo, Rosa Maria Maioli, e o Maestro Inárley Carlet.