Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • A desilusão nas terras de Tabacchi: os camponeses tomam novos rumos e há fundação de Santa Teresa
Nostra Gente

A desilusão nas terras de Tabacchi: os camponeses tomam novos rumos e há fundação de Santa Teresa

Ouça mais um capítulo da série especial sobre os 150 anos da Imigração Italiana

Publicado em 29 de Maio de 2024 às 12:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 mai 2024 às 12:05
Santa Teresa
Santa Teresa Crédito: Divulgação
Os primeiros programas trataram das motivações da partida, a situação na Itália; a viagem; a chegada em Vitória e por fim, a chegada à fazenda das Palmas, de Tabacchi. Nesta edição do "Nostra Gente", com o comentarista Cilmar Franceschetto, vamos falar sobre a revolta e desilusão dos imigrantes com as condições da Colônia Nova Trento, a retirada dos colonos para outros destinos e a consequente fundação de Santa Teresa. Outro destaque é a programação em torno do Festival da Cultura Italiana, que vai reunir mais de 40 atrações na Praça do Papa, em Vitória.
CBN - Nostra Gente - 29-05-24.mp3
Para celebrar a chegada dos italianos no Espírito Santo, em 1874, os capixabas - e descendentes - poderão curtir o Festival da Cultura Italiana entre os dias 31 de maio e 2 de junho. O evento, que é gratuito, terá foco nas histórias, produções artísticas, cultura e culinária típicas originalmente da Itália. Falam sobre a programação a presidente da Comunità Italiana do Espírito Santo, Rosa Maria Maioli, e o Maestro Inárley Carlet. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados