A desilusão nas terras de Tabacchi: os camponeses tomam novos rumos e há fundação de Santa Teresa

Os primeiros programas trataram das motivações da partida, a situação na Itália; a viagem; a chegada em Vitória e por fim, a chegada à fazenda das Palmas, de Tabacchi. Nesta edição do "Nostra Gente", com o comentarista Cilmar Franceschetto, vamos falar sobre a revolta e desilusão dos imigrantes com as condições da Colônia Nova Trento, a retirada dos colonos para outros destinos e a consequente fundação de Santa Teresa. Outro destaque é a programação em torno do Festival da Cultura Italiana, que vai reunir mais de 40 atrações na Praça do Papa, em Vitória.