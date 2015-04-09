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ENTREVISTA

"A descoberta do câncer foi muito mais difícil do que o tratamento", diz jornalista que se curou da doença

A jornalista e advogada Natalie Marino enfrentou um câncer de mama durante um ano e meio

Publicado em 08 de Abril de 2015 às 22:49

Publicado em 

08 abr 2015 às 22:49
O Dia Mundial de Combate ao Câncer foi lembrado nesta quarta-feira (08). A doença é considerada problema de saúde pública em todo o mundo e sua incidência cresceu 20% na última década, segundo a Organização Mundical de Saúde (OMS). No Brasil, o câncer é a segunda causa de morte por doença. E de acordo com a OMS, no ano de 2030 espera-se 17 milhões de mortes pro câncer e 75 milhões de pessoas vivas com a doença anualmente.Só no Espírito Santo, são esperados 12.320 novos de câncer para este ano. Por isso, nesta quarta-feira (08), também é um momento de contar histórias de superação como uma boa forma de alertar sobre a doença e principalmente sobre a prevenção e o tratamento.A jornalista e advogada Natalie Marino enfrentou um câncer de mama durante um ano e meio, quando enfrentou cirurgias, radioterapia e quimioterapia. Mas com leveza, família, amigos e até um blog, Natalie superou a doença e hoje contou para o CBN Cotidiano como foi o processo de receber o diagnóstico, realizar o tratamento e enfrentar o medo da doença. Escute na íntegra.
Entrevista - Fábio Botacin - Natalie Marino - 08-04-15

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