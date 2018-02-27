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ENTREVISTA

A declaração do IRPF/2018 começa dia 1° de março. Saiba quais são as mudanças para este ano.

A inclusão do CPF de crianças com mais de oito anos e o fornecimento de mais detalhes sobre os bens declarados estão entre as novidades.

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 12:53

Publicado em 

27 fev 2018 às 12:53
Pessoas Físicas já poderão declarar o Imposto de Renda 2018, ano-base 2017, a partir do dia 1º de março. Até o último dia, dia 30 de abril, a expectativa da Receita Federal no Espírito Santo é de que cerca de 530 mil capixabas façam suas declarações. Entre as mudanças para este ano, estão a inclusão do CPF de crianças com mais de oito anos, completados ainda em 2017, e a inclusão de dados mais detalhados sobre bens declarados, como o endereço de imóveis, sua matricula, IPTU, data de compra, além do número do Renavam de veículos, entre outros. O delegado adjunto da Receita Federal do ES, Dr. Ivon Pontes explica as mudanças para 2018.
Entrevista - Patricia Vallim - Ivon Pontes - 27-02-18

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