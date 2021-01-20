"A conta-gotas": Casagrande espera novo lote da vacina até março

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, afirmou que espera receber um novo carregamento de doses da vacina contra a covid-19 no mês de março. Em entrevista à CBN Vitória, ele alertou que, mesmo com o início da vacinação no Estado, a quantidade de imunizantes disponíveis é pequena e que o atraso na entrega dos insumos para a produção brasileira da vacina preocupa. Casagrande salientou que a disponibilidade de vacina não vai interferir no mapa de risco e que a quantidade de capixabas vacinados será atualizada em tempo real no painel da Secretaria de Estado da Saúde. Na entrevista, o governador também comentou sobre a posse de Joe Biden, carnaval, as obras na Ilha do Príncipe, a entrega do terminal de Itaparica e a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Ouça a entrevista completa:

"A importância da gente ter começado a vacinação no BR e no ES desde o primeiro momento tínhamos dito que, do mesmo jeito que enfrentamos outros desafios, estávamos prontos para fazer vacinação dos capixabas. Compramos vacinas, agulhas, articulação com municípios... O fato do domingo ter sido aprovada as duas vacinas foi um fato histórico. As pessoas têm sofrido. É um fato que ficará marcado para a Historia. As pessoas estudarão esse momento quando não estivermos mais aqui. O fato de ter tido a aprovação das vacinas foi importante para a ciência brasileira e mundial. Vitória da ciência e dia importante para quem acredita nas evidências cientificas. O Espírito Santo já perdeu mais de cinco mil pessoas, estamos investindo forte para diminuir numero de pessoas que perdem a vida. O momento pede pressa. É bom lembrarmos que o que recebemos de vacina é um numero que representa um pouco mais de 1% da população capixaba: temos 4 milhões e 100 mil capixabas. Recebemos vacinas para 48 mil capixabas. Dá para atender parte dos profissionais da saúde, parte das pessoas internadas que estão em instituições regularizadas", disse Renato Casagrande.

"Pode chegar mais 70 mil vacinas para nós. Vamos receber até março, pelo menos, vacinas a conta gotas. Não teremos escala de vacinação, não podemos levar para unidades de saúde grandes quantidades para vacinar a população. Esse é o alerta que fazemos: felizes com o início da vacinas mas o contrato que o Governo fez com instituições é pequeno. Fiocruz e Butantan, não temos muitas perspectivas, porque a China e Índia não priorizaram o Brasil no envio de insumos. Nossa preocupação é de que, de fato, não consigamos quantidade maior de doses a partir de março se a importação de insumos não acontecer. As 0 mil seria para imunizar 35 mil do grupo de risco. A relação diplomática do Brasil com esses países é muito ruim por questões às vezes infantis. É ruim por questões ideológicas, e isso atrapalha e atrapalhou efetivamente, e pode continuar atrapalhando. Encaminhamos hoje [quarta] uma carta de governadores pedindo uma intervenção pessoal do presidente da República com relação à diplomacia com China e Índia. Estamos pedindo dialogo diplomático para falar sobre insumos. Encaminhamos a carta para o presidente, que tem papel pessoal nesse caso. Se ele liga pro primeiro ministro indiano estabelecendo relação respeitosa de diálogo isso ajudará para que países tenham preocupação com relação ao Brasil. A China é o nosso principal parceiro comercial, precisamos ter maturidade nessas relação. Não podemos ter rompantes ideológicos e infantis. Estamos articulando para poder ter de fato situação para esse problema: a velocidade maior que pode se alcançar a partir de março. Institutos tem capacidade para produzir 30 mil doses por mês e precisamos ver se vamos dar conta. Todos estamos sujeitos a faltar insumos e equipamentos quando falta no mundo. Falta de planejamento pode atrasar mto resultados do que é feito. Também não podemos desconsiderar isso, podíamos estar mais adiantados mas não estamos. vamos trabalhar pra tentar ganhar espaço nesse 2021", explicou o governador do Estado.