A chuva volumosa de Mimoso do Sul arrastou até uma viatura do Corpo de Bombeiros

O volume de chuva e a correnteza formada arrastou veículos pelas ruas alagadas, entre eles uma viatura do Corpo de Bombeiros. O coordenador Estadual de Defesa Civil, coronel Washington Dias, explicou o que houve e detalhou um pouco mais o início das operações. Segundo ele, Mimoso do Sul é a cidade em pior situação, com desalojados e um desaparecido. Acompanhe.
A repórter da TV Gazeta, Priciele Venturini esteve em Alfredo Chaves e conversou com o Coordenador da Defesa Civil Municipal Aldinei Cardoso. A cidade recebeu em trono de 80 mm de chuva e ruas ficaram alagadas. A equipe monitora uma casa de repouso, onde vivem 16 idosos, 8 acamados. Confira!
A pior notícia é de que há desaparecidos em Apiacá e Mimoso do Sul e, segundo informações dos prefeitos dessas cidades, pessoas podem ter morrido por causa da chuva forte. O prefeito de Apiacá, Fabrício Gomes Thebaldi, explicou que a chuva se intensificou no inico da noite de sexta (22), por volta das 18 horas, e continuou volumosa durante toda a madrugada. Segundo ele, a comunicação estava prejudicada e, inclusive, o contato com ele caiu algumas vezes. Ouça.
