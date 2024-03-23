  • A chuva volumosa de Mimoso do Sul arrastou até uma viatura do Corpo de Bombeiros
Chuva no ES

A chuva volumosa de Mimoso do Sul arrastou até uma viatura do Corpo de Bombeiros

E há, pelo menos, duas pessoas desaparecidas em Mimoso do Sul e em Apiacá

Publicado em 23 de Março de 2024 às 13:14

Patricia Vallim

23 mar 2024 às 13:14
Enxurrada arrasta até veículo do Corpo de Bombeiros em Mimoso do Sul
O volume de chuva e a correnteza formada arrastou veículos pelas ruas alagadas, entre eles uma viatura do Corpo de Bombeiros. O coordenador Estadual de Defesa Civil, coronel Washington Dias, explicou o que houve e detalhou um pouco mais o início das operações. Segundo ele, Mimoso do Sul é a cidade em pior situação, com desalojados e um desaparecido. Acompanhe.
CBN - ENTREVISTA - PATRICIA VALLIM - CORONEL WASHINGTON - 23-03-24
A repórter da TV Gazeta, Priciele Venturini esteve em Alfredo Chaves e conversou com o Coordenador da Defesa Civil Municipal Aldinei Cardoso. A cidade recebeu em trono de 80 mm de chuva e ruas ficaram alagadas. A equipe monitora uma casa de repouso, onde vivem 16 idosos, 8 acamados. Confira!
ENTREVISTA PRICIELE VENTURINI - ALDINEI CARDOSO - 23-03-24
A pior notícia é de que há desaparecidos em Apiacá e Mimoso do Sul e, segundo informações dos prefeitos dessas cidades, pessoas podem ter morrido por causa da chuva forte. O prefeito de Apiacá, Fabrício Gomes Thebaldi, explicou que a chuva se intensificou no inico da noite de sexta (22), por volta das 18 horas, e continuou volumosa durante toda a madrugada. Segundo ele, a comunicação estava prejudicada e, inclusive, o contato com ele caiu algumas vezes. Ouça.
CBN - ENTREVISTA - PATRICIA VALLIM - FABRICIO GOMES - 23-03-24

