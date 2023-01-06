A chuva vai voltar? Saiba como ficará o tempo no ES no fim de semana!

A chuva vai voltar? Mais uma vez o Espírito Santo recebeu um aviso de chuva do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Desta vez, o alerta laranja chama a atenção para o risco de chuva intensa em todas as localidades capixabas. A validade é até as 10h desta sexta-feira (6). Há ainda um alerta amarelo, de perigo potencial e com a mesma duração, para uma pequena parte de Conceição da Barra, no Norte do Estado. Para esta sexta-feira, na previsão da empresa Climatempo a previsão para o Estado é de "sol com muitas nuvens a nublado com chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas". Para o sábado (7) e domingo (8), há 90% de chances de chuvas no Estado. Em entrevista à CBN Vitória, a meteorologista da Climatempo, Carine Gama, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!