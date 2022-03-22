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Ouvintes declamam seus versos

A célebre revista Ímã está de volta; conheça os seus detalhes

A editora da revista, a jornalista e designer gráfica, Sandra Medeiros, fala sobre a publicação

Publicado em 22 de Março de 2022 às 18:49

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

22 mar 2022 às 18:49
Revista Ímã
Revista Ímã Crédito: Adalberto Cordeiro/CBN Vitória
Já diz o ditado que poesia é vida! Sucesso nos anos 1980 e 1990, a revista Ímã está de volta. E chega logo com dois números seguidos, que ficaram prontos durante a pandemia da Covid-19. O número 6, com capa e ilustrações do artista Rubem Grilo, ficou pronta na segunda metade de 2020 e foi notícia nacional. A nova edição, a número 7, que ficou pronta no final de dezembro, traz poemas e ilustrações em postais dos brasileiros Antônio Carlos Secchin, Carlos Nejar, Fábio Daflon, Cecília Costa, Francisco Grijó, Freddy Montenegro Guimarães, Attilio Colnago e outros. Editada pela jornalista e designer gráfica, Sandra Medeiros, ela é a entrevistada do CBN Cotidiano e traz detalhes das publicações. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Mario Bonella - Sandra Medeiros - 22-03-22
Para mais informações sobre a obra, é possível entrar em contato por meio do seguinte e-mail: [email protected]

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