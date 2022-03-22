A célebre revista Ímã está de volta; conheça os seus detalhes

Já diz o ditado que poesia é vida! Sucesso nos anos 1980 e 1990, a revista Ímã está de volta. E chega logo com dois números seguidos, que ficaram prontos durante a pandemia da Covid-19. O número 6, com capa e ilustrações do artista Rubem Grilo, ficou pronta na segunda metade de 2020 e foi notícia nacional. A nova edição, a número 7, que ficou pronta no final de dezembro, traz poemas e ilustrações em postais dos brasileiros Antônio Carlos Secchin, Carlos Nejar, Fábio Daflon, Cecília Costa, Francisco Grijó, Freddy Montenegro Guimarães, Attilio Colnago e outros. Editada pela jornalista e designer gráfica, Sandra Medeiros, ela é a entrevistada do CBN Cotidiano e traz detalhes das publicações. Ouça a conversa completa!