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Carnaval de Vitória

'A caminho das Terras do Sol Poente' é o enredo da MUG para 2023

Entre os entrevistados do CBN Cotidiano estão o intérprete da MUG, Ricardinho, o diretor de Comunicação, Patrick Rocha, e Fábio, no cavaco

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 18:01

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

25 jan 2023 às 18:01
Entre os entrevistados do CBN Cotidiano estão o intérprete da MUG, Ricardinho, Patrick Rocha, diretor de Comunicação, e Fábio, no cavaco
Entre os entrevistados do CBN Cotidiano estão o intérprete da MUG, Ricardinho, Patrick Rocha, diretor de Comunicação ( à direita), e Fábio, no cavaco Crédito: Adalberto Cordeiro I CBN Vitória
Contagem regressiva! O Carnaval de Vitória 2023 está marcado para acontecer nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória. E o CBN Cotidiano, ao longo das próximas semanas, traz como destaques o enredo, preparação e expectativas das escolas de samba do Grupo Especial de Vitória para o desfile do sábado, dia 11. Nesta quarta-feira (25), os integrantes da Associação Recreativa e Cultural Mocidade Unida da Glória (MUG), de Vila Velha, são os convidados. Entre os entrevistados estão o intérprete da MUG, Ricardinho, o diretor de Comunicação, Patrick Rocha, e Fábio, no cavaco. Ouça a conversa completa!
Entrevista Aurélio de Freitas - MUG - 25-01-23

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