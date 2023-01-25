'A caminho das Terras do Sol Poente' é o enredo da MUG para 2023

Contagem regressiva! O Carnaval de Vitória 2023 está marcado para acontecer nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória. E o CBN Cotidiano, ao longo das próximas semanas, traz como destaques o enredo, preparação e expectativas das escolas de samba do Grupo Especial de Vitória para o desfile do sábado, dia 11. Nesta quarta-feira (25), os integrantes da Associação Recreativa e Cultural Mocidade Unida da Glória (MUG), de Vila Velha, são os convidados. Entre os entrevistados estão o intérprete da MUG, Ricardinho, o diretor de Comunicação, Patrick Rocha, e Fábio, no cavaco. Ouça a conversa completa!