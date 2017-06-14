A cada um minuto e meio, uma multa é aplicada em rodovias estaduais

Um levantamento realizado pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER) do Espírito Santo mostrou que somente de janeiro a abril deste ano foram aplicadas 115.342 multas nas rodovias estaduais. A média é de uma multa a cada um minuto e meio.

A infração mais cometida pelos condutores é o excesso de velocidade, que já resultou em 102.783 multas. Em segundo lugar vem o avanço de sinal com 13.163 registros e, em terceiro, parar sobre faixa, com 396.

Confira mais detalhes desse levantamento na entrevista com o diretor geral do Departamento de Estrada de Rodagem (DER), Enio Bergoli.