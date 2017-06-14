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ENTREVISTAS

A cada um minuto e meio, uma multa é aplicada em rodovias estaduais

Segundo o DER, a infração mais cometida é o excesso de velocidade

Publicado em 14 de Junho de 2017 às 19:05

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

14 jun 2017 às 19:05
Um levantamento realizado pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER) do Espírito Santo mostrou que somente de janeiro a abril deste ano foram aplicadas 115.342 multas nas rodovias estaduais. A média é de uma multa a cada um minuto e meio.
A infração mais cometida pelos condutores é o excesso de velocidade, que já resultou em 102.783 multas. Em segundo lugar vem o avanço de sinal com 13.163 registros e, em terceiro, parar sobre faixa, com 396.
Confira mais detalhes desse levantamento na entrevista com o diretor geral do Departamento de Estrada de Rodagem (DER), Enio Bergoli.
Entrevista - Fabio Botacin - Enio Bergoli - 14-06-17

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