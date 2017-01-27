A bola vai rolar: as expectativas para o Capixabão 2017

Neste final de semana tem início o Capixabão 2017. A principal competição do futebol do Espírito Santo já chega com jogos entre times de tradição. Campeão da Série B em 2016, o Vitória está de volta à elite e reencontra o Rio Branco, que neste ano retorna ao Kleber Andrade, em Cariacica. A dupla centenária se junta à tradicional Desportiva Ferroviária, a atual campeã.

O campeonato este ano também tem a volta do Tupy, vice-campeão da Série B no ano passado e que está há 12 anos longe da primeira divisão. Também lutam pelo pelo título que dá vagas para a Copa do Brasil e Série D 2018: o São Mateus, o Linhares, o Real Noroeste, o Espírito Santo, o Atlético e o Doze. Os jornalistas Kaique Dias e Eduardo Dias analisam os confrontos e como os times capixabas se prepararam até aqui. Ouça na íntegra:

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Serviço:

Em 2017, o Capixabão terá uma nova fórmula de disputa. Na primeira fase, os 10 times jogam entre si em turno único, os quatro melhores avançam para as semifinais e os dois últimos são rebaixados. Nas semifinais, que serão disputadas em mata-mata, o 1º enfrenta o 4º e o 2º pega o 3º - 1º e 2º jogam com a vantagem da igualdade na soma dos resultados e fazem o jogo da volta com o mando de campo.