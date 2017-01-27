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A bola vai rolar: as expectativas para o Capixabão 2017

Neste ano estarão se enfrentando em campo: Vitória, Rio Branco, São Mateus, Linhares, Real Noroeste, Espírito Santo, Atlético e Doze

Publicado em 27 de Janeiro de 2017 às 19:23

Publicado em 

27 jan 2017 às 19:23
Neste final de semana tem início o Capixabão 2017. A principal competição do futebol do Espírito Santo já chega com jogos entre times de tradição. Campeão da Série B em 2016, o Vitória está de volta à elite e reencontra o Rio Branco, que neste ano retorna ao Kleber Andrade, em Cariacica. A dupla centenária se junta à tradicional Desportiva Ferroviária, a atual campeã.
O campeonato este ano também tem a volta do Tupy, vice-campeão da Série B no ano passado e que está há 12 anos longe da primeira divisão. Também lutam pelo pelo título que dá vagas para a Copa do Brasil e Série D 2018: o São Mateus, o Linhares, o Real Noroeste, o Espírito Santo, o Atlético e o Doze. Os jornalistas Kaique Dias e Eduardo Dias analisam os confrontos e como os times capixabas se prepararam até aqui. Ouça na íntegra:
Arquibancada CBN - 27-01-17.mp3
Serviço:
Em 2017, o Capixabão terá uma nova fórmula de disputa. Na primeira fase, os 10 times jogam entre si em turno único, os quatro melhores avançam para as semifinais e os dois últimos são rebaixados. Nas semifinais, que serão disputadas em mata-mata, o 1º enfrenta o 4º e o 2º pega o 3º - 1º e 2º jogam com a vantagem da igualdade na soma dos resultados e fazem o jogo da volta com o mando de campo.
Nas finais, os vencedores das semis duelam em duas partidas. O time que tiver a melhor campanha na primeira fase tem o mando de campo no jogo de volta. Ao contrário das semifinais, nas finais não tem vantagem. Em caso de igualdade na soma dos resultados, o título será decidido nos pênaltis.

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