99 mil cartões do Transcol ainda não foram atualizados, alerta GVBus

Transcol com dois validadores: usuário vai ter que passar pelo antigo e pelo novo Crédito: Kaique Dias

O processo de atualização dos cartões do Transcol está chegando a sua fase final. Isso porque os validadores antigos - da cor azul - serão retirados em 15 dias. Para que o cartão e os créditos sejam atualizados é necessário que o usuário utilize o sistema Transcol por dois dias, consecutivos ou não, e passem o cartão nos dois validadores - o antigo e o novo, de cor vermelha. O prazo, que termina no dia 11 de junho, não será prorrogado.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o diretor-executivo do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), Elias Baltazar, até o momento 72% do total de usuários já conseguiu fazer a validação, mas ainda há preocupação com alguns perfis. "Falta a validação de 99 mil usuários. Entre eles, destaque para os idosos: 57% deles ainda não fez a validação completa. Pessoas físicas, foram 42%", alerta.

Caso o usuário não faça o procedimento, o cartão vai passar a não funcionar, e será necessário comparecer presencialmente a um dos postos de atendimento do GVBus. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Elias Baltazar, diretor executivo do GVBus, detalha as atualizações e esclarece as dúvidas dos ouvintes. Confira!