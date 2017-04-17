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IMUNIZAÇÃO

970 mil pessoas serão vacinas contra a gripe na rede pública no ES

A campanha começou nesta segunda-feira (17) e prossegue até 26 de maio nas unidades de saúde

Publicado em 17 de Abril de 2017 às 11:06

Publicado em 

17 abr 2017 às 11:06
A campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza começou nesta segunda-feira (17) e este ano, a novidade é a inclusão dos professores da rede pública e privada no público alvo, com direito a receber a imunização gratuitamente no SUS. Crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, idosos, trabalhadores da saúde, povos indígenas e pessoas portadoras de doenças crônicas e outras doenças que comprometam a imunidade continuam fazendo parte do público-alvo. A vacina protege contra os 3 subtipos do vírus da gripe que mais circularam no país: A/H1N1; A/H3N2 e influenza B, conforme explica em entrevista a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Danielle Grillo.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Danielle Grilo - 17-04-17

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