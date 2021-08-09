88% dos vacinados em Viana desenvolveram imunidade com meia dose da AstraZeneca

Viana Vacinada: estudo quer avaliar efetividade de meia dose da vacina AstraZeneca/Fiocruz Crédito: Carlos Alberto Silva

Os resultados ainda preliminares do estudo "Viana Vacinada", com coordenação científica do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam-Ufes), constatou que, entre os voluntários monitorados, 88,3% dos que nunca tiveram contato prévio com o vírus causador da Covid-19 desenvolveram anticorpos neutralizantes com apenas metade da dose padrão para a primeira injeção da vacina AstraZeneca/Fiocruz.

Estes primeiros resultados são considerados animadores. Em entrevista à CBN Vitória, um dos coordenadores do projeto, o professor da Ufes e gerente de Pesquisa do Hucam, José Geraldo Mill, explicou que não ocorreram óbitos entre as 19.584 pessoas imunizadas após 28 dias da primeira dose.

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O estudo denominado “Efetividade, Segurança e Imunogenicidade da Meia Dose da Vacina ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) para Covid-19” combina vacinação com meia dose no público definido, além de acompanhamento da resposta imune e sequenciamento genético da Covid-19.

A primeira meia dose foi aplicada em 13 de junho em 19.584 participantes, entre 18 e 49 anos, cerca de 72% da população elegível para a pesquisa, número tido como satisfatório. Desse total de voluntários, 572 foram destacados para serem monitorados com coleta de amostras sanguíneas. É deste grupo que saem as estatísticas sobre resposta imune humoral (produção de anticorpos neutralizantes) e celular do estudo. Neste fim de semana, houve a terceira coleta de sangue.

A segunda dose, que começou a ser aplicada neste domingo (08), é necessária para aumentar a resposta à vacina e ampliar a proporção dos que produziram defesa contra o coronavírus. Ainda não há resultados de efetividade do estudo, mas, de acordo com o painel de monitoramento da pandemia, do governo do Espírito Santo, desde o início da pesquisa, com vacinação em massa, o número de casos em Viana reduziu de 1.246, no pico da crise sanitária em abril de 2021, para 214 casos em julho.

Os voluntários do projeto, somados aos imunizados na campanha convencional de vacinação contra covid-19, já chegam a 100% da população de Viana. Caso os pesquisadores consigam comprovar a eficácia da aplicação da meia dose, as autoridades sanitárias do mundo todo terão evidência científica para dobarem a capacidade de imunização com a vacina da Fiocruz.

Dados preliminares

⊷ Das amostras de sangue coletadas entre os voluntários que nunca tiveram contato com o coronavírus, 88,3% desenvolveram anticorpos neutralizantes com a meia dose, 28 dias após sua aplicação.

⊷ Os títulos de anticorpos neutralizantes induzidos por meia dose ou dose padrão foram semelhantes. Esse dado, no entanto, precisa ser confirmado pelos demais testes de imunogenicidade em andamento;

⊷ Entre as amostras de voluntários que tiveram contato com o vírus antes da pesquisa, a meia dose produziu um incremento de 37 vezes na quantidade dos anticorpos contra o Sars-Cov-2;

⊷ Não houve reações graves. O nível de efeitos adversas entre os vacinados na pesquisa foi semelhante ao de cerca de 300 trabalhadores do hospital universitário que foram imunizados com a primeira dose convencional. A diferença constatada foi que a duração desses efeitos em quem tomou a meia dose foi mais curta.

As próximas fases do estudo preveem nova coleta nos dias 11 e 12 de setembro, para avaliar a produção de anticorpos protetores, chamados neutralizantes, bem como a produção de células de memória para defesa. Estes testes vão ser acompanhados em intervalos de três, seis e doze meses após o estudo. O projeto de pesquisa também prevê o sequenciamento genético de todos os casos positivos de Covid-19 em Viana para o rastreio de eventuais variantes do vírus que gerem preocupação.

Os resultados de eficácia pós segunda meia dose e os parciais de efetividades serão disponibilizados em outubro de 2021.