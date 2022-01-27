81% das indústrias do ES registraram afastamentos de funcionários por Covid e gripe

A quarta onda da pandemia do coronavírus, combinada à epidemia de gripe que assola o Estado desde o final do ano passado, tem refletido na indústria capixaba. Um estudo feito pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) apontou que 81% das empresas do setor registraram afastamento de funcionários por sintomas gripais, a maioria na primeira quinzena de janeiro. A pesquisa de opinião empresarial da Findes foi realizada entre os dias 18 e 20 de janeiro, ouvindo 152 indústrias capixabas. Em entrevista à CBN Vitória, o vice-presidente da Findes, Paulo Baraona, fala sobre o assunto. Ouça a entrevista completa!