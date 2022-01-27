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Pandemia

81% das indústrias do ES registraram afastamentos de funcionários por Covid e gripe

O entrevistado é o vice-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Paulo Baraona

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 12:16

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

27 jan 2022 às 12:16
Trabalho presencial com distanciamento e uso de máscara
Trabalho presencial com distanciamento e uso de máscara Crédito: Maxime Utopix/Pixabay
A quarta onda da pandemia do coronavírus, combinada à epidemia de gripe que assola o Estado desde o final do ano passado, tem refletido na indústria capixaba. Um estudo feito pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) apontou que 81% das empresas do setor registraram afastamento de funcionários por sintomas gripais, a maioria na primeira quinzena de janeiro. A pesquisa de opinião empresarial da Findes foi realizada entre os dias 18 e 20 de janeiro, ouvindo 152 indústrias capixabas. Em entrevista à CBN Vitória, o vice-presidente da Findes, Paulo Baraona, fala sobre o assunto. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Paulo Baraona - 27-01-22

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