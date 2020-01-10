80 mil famílias de Vitória começam o ano com dívida, mostra pesquisa

Janeiro é um mês marcado por inúmeros compromissos financeiros. E, por isso mesmo, é importante ficar atento ao risco de endividamento. Um levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES) aponta que cerca de 82 mil famílias em Vitória começam 2020 com dívidas nas lojas. E, praticamente, metade delas têm pelo menos uma conta ou dívida em atraso no varejo da Capital. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o Diretor da Fecomércio, José Carlos Bergamin, explica que o número está dentro de uma margem histórica e que o cartão de crédito tem maior participação nesse contingente - resultado das compras de final de Ano, como Natal, e de uma demanda de consumo que estava represada desde a crise econômica. Confira: