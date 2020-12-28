80% dos afogamentos no ES ocorrem em rios e cachoeiras e não em mar

Durante a temporada de verão os cuidados na água devem ser redobrados por parte de banhistas em virtude do risco de afogamentos. Mas engana-se quem pensa que essa atenção deve ser redobrada apenas em praias. A atenção também deve ser mantidas para locais como rios, açudes e lagoas. Em entrevista à CBN Vitória, o capitão Vinícius Pedroni, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, alerta que 80% das ocorrências não estão nas praias e sim em água interiores, como em rios e cachoeiras.

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RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA COM ÁGUA:

Temos que falar de cuidados com afogamentos também em águas continentais. Não é só em praia que afoga-se. Se eu não sei nadar água no umbigo é sinal de perigo para todo e qualquer ambiente aquático. Se eu não sei nadar devo estar sempre munido de colete salva-vidas independente do ambiente.

Correntes de retorno também conhecidas como vassouras, são reconhecidas como pontos de quebras nas ondas. Nesse ponto a maré volta com para dentro do oceano. Jamais devo utilizar o balneário nesse local. Caso seja tragado para o fundo em uma corrente, eu devo nadar para a lateral nunca contra a tendência de fundo da corrente.

Em qualquer caso de afogamento nunca devo tentar salvamento corpo a corpo. Caso não tenha treinamento de guarda vidas. Devo fornecer elementos flutuantes, ofertar objetos que flutuem com facilidade como boias, bolas, isopores, garrafas pet, fornecendo flutuação. Além disso acionar suporte do Corpo de Bombeiros via 193.

Crianças e água não é uma combinação boa! Criança sempre é acompanhada o tempo todo em ambientes aquáticos com vigilância permanente. Além disso utilizando colete salva-vidas sempre. Perdi minha criança na praia, devo buscar o posto de guarda vida mais próximo. De preferência coloque uma pulseira de identificação na criança com nome e contato disponíveis.

A força do rio está em seu meio, as pessoas às vezes olham para um rio e têm o engano que ele é relativamente tranquilo. Ao perceber a força da correnteza no meio ela não consegue atravessar e acaba se afogando. Portanto não faça travessias a qual não está habituado. Não realize competição de travessia.

Nunca ultrapasse sua capacidade técnica de natação e de condicionamento físico, não faça brincadeiras, rixas e desafios com colegas pois está colocando em risco sua vida e a deles.

Pular de locais tbm é muito perigoso, lembre-se que sempre que se pular tem que se reconhecer o local antes, lembrando que o local muda de acordo com a sazonalidade, eles podem mudar suas configurações ao longo do tempo, pedras que não existiam antes podem passar a existir, bancos de areia e etc., assim como o movimento de maré.

O maior número de afogamentos infantis ocorre dentro de casa então todo o cuidado com piscinas, caixas d'água, baldes e bacias pois as crianças por curiosidade se afogam aí.

Se consumir bebidas alcoólicas não nade. Não exceda suas capacidades físicas e habilidades de natação se afastando da margem ou tentando travessias

Muita atenção em cascatas e cachoeiras - as rochas são altamente escorregadias facilitando quedas, eventuais traumas e também afogamentos

Se precisar ajudar alguém que esteja se afogando, não faça contato corpo a corpo, lance objetos flutuantes, uma corda, um galho, etc. e ligue 193.