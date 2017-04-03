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80% das pessoas já vivenciaram alguma situação de insegurança pública

Dos entrevistados, 76% contrataram serviços ligados à segurança privada

Publicado em 03 de Abril de 2017 às 13:38

Publicado em 

03 abr 2017 às 13:38
80% das pessoas já vivenciaram alguma situação de insegurança pública, conforme pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria. A falta de segurança restringe o uso das cidades pela população, conforme relata o gerente de pesquisa da CNI, Renato da Fonseca.
O medo da violência altera o modo de vida e impacta no bolso dos brasileiros. Dos entrevistados, 76% contrataram serviços ligados à segurança privada, como instalação de alarmes, grades e trancas, compraram armas ou contrataram seguros contra roubo ou furto.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato da Fonseca - 03-04-17

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