80% das pessoas já vivenciaram alguma situação de insegurança pública, conforme pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria. A falta de segurança restringe o uso das cidades pela população, conforme relata o gerente de pesquisa da CNI, Renato da Fonseca.
O medo da violência altera o modo de vida e impacta no bolso dos brasileiros. Dos entrevistados, 76% contrataram serviços ligados à segurança privada, como instalação de alarmes, grades e trancas, compraram armas ou contrataram seguros contra roubo ou furto.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato da Fonseca - 03-04-17