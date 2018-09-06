8.725 urnas estarão funcionando no ES no primeiro turno das eleições

Nas eleições de outubro próximo, os eleitores vão eleger presidente da República, governadores dos estados, dois terços do Senado Federal, deputados federais e deputados estaduais ou distritais. O primeiro turno acontece no dia 7 de outubro e o segundo turno no domingo do dia 28. Pela Constituição Federal, a inscrição eleitoral e o voto são obrigatórios aos brasileiros a partir dos 18 anos e facultativos aos jovens de 16 e 17 anos, aos maiores de 70 anos e aos analfabetos.

Desde 9 de maio – quando o cadastro de eleitores foi fechado pelo TSE – já não era possível fazer qualquer alteração no título de eleitor. Com isso, quem deveria ter feito a biometria obrigatória estará com o documento cancelado e só poderá fazer outro após as eleições mediante pagamento de multa correspondente às pendências com a Justiça Eleitoral. Sem o título de eleitor, o cidadão fica impedido de votar, solicitar passaporte, se inscrever em concursos públicos, requisitar empréstimo em banco público ou renovar e fazer matrícula em instituições públicas de ensino.

Em entrevista ao CBN Vitória desta quinta-feira (06), o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Danilo Marchiori, esclarece dúvidas dos eleitores capixabas. Marchiori também fala das expectativas para o dia 7 de outubro, com término da votação às 17 horas, os Tribunais Regionais Eleitorais já começam a computar os votos das urnas, no entanto, o voto para Presidente da República, só poderá ser divulgado a partir das 19 horas, por conta da diferença de fuso horário com outros estados brasileiros.

No Espírito Santo, 8725 urnas vão funcionar no dia do pleito. Outras 1 mil reservas estarão prontas para substituição em caso de problemas. Neste ano, 18.383 eleitores com mobilidade reduzida ou deficiência solicitaram mudança para seção especial. Votam este ano 1296 presos em situação provisória.