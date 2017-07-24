Que a Internet está cada vez mais presente na vida dos brasileiros não é segredo. Agora, além de auxiliar na busca de pesquisas e utilização de redes sociais, por exemplo, os brasileiros têm aproveitado para realizar suas compras no meio online. Segundo pesquisa da agência Conversion, 78% dos consumidores online consideram seguro comprar pela internet. O estudo, que contou com participantes dos 26 estados do Brasil, aponta dados inéditos sobre os hábitos de consumo online no país. Saiba mais detalhes do assunto numa entrevista com Rodrigo Carvalho, gerente de estratégia digital, ao CBN Cotidiano:

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Os últimos escândalos envolvendo brechas na segurança digital parecem não ter intimidado os brasileiros. Segundo pesquisa da Conversion, 78% dos consumidores online consideram seguro comprar pela internet. O estudo, que contou com participantes dos 26 estados do Brasil, aponta dados inéditos sobre os hábitos de consumo online no país.

Entre os fatores que dão maior segurança no momento da compra, 82% dos entrevistados declararam que se sentem mais protegidos quando conhecem a loja online, sendo que 56% recorrem à opinião de outro internauta. Já quando o e-commerce não é conhecido, 70% afirmaram avaliar os selos de segurança, enquanto 60% confiam mais nas avaliações dos usuários. Em matéria de reputação de marca, 70% dos consumidores disseram consultar duas fontes: os sites Reclame AQUI e Google.