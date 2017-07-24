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ENTREVISTA

78% dos consumidores online consideram seguro comprar pela internet

Publicado em 24 de Julho de 2017 às 18:41

Publicado em 

24 jul 2017 às 18:41
Que a Internet está cada vez mais presente na vida dos brasileiros não é segredo. Agora, além de auxiliar na busca de pesquisas e utilização de redes sociais, por exemplo, os brasileiros têm aproveitado para realizar suas compras no meio online. Segundo pesquisa da agência Conversion, 78% dos consumidores online consideram seguro comprar pela internet. O estudo, que contou com participantes dos 26 estados do Brasil, aponta dados inéditos sobre os hábitos de consumo online no país. Saiba mais detalhes do assunto numa entrevista com Rodrigo Carvalho, gerente de estratégia digital, ao CBN Cotidiano:
Entrevista - Fabio Botacin - Rodrigo Carvalho - 24-07-17.mp3
Serviço:
Os últimos escândalos envolvendo brechas na segurança digital parecem não ter intimidado os brasileiros. Segundo pesquisa da Conversion, 78% dos consumidores online consideram seguro comprar pela internet. O estudo, que contou com participantes dos 26 estados do Brasil, aponta dados inéditos sobre os hábitos de consumo online no país.
Entre os fatores que dão maior segurança no momento da compra, 82% dos entrevistados declararam que se sentem mais protegidos quando conhecem a loja online, sendo que 56% recorrem à opinião de outro internauta. Já quando o e-commerce não é conhecido, 70% afirmaram avaliar os selos de segurança, enquanto 60% confiam mais nas avaliações dos usuários. Em matéria de reputação de marca, 70% dos consumidores disseram consultar duas fontes: os sites Reclame AQUI e Google.
Embora se mostrem mais confiantes com as compras na internet, os consumidores ainda têm receios. De acordo com a pesquisa, 59,4% dos entrevistados declararam ter medo de que seus dados pessoais e informações de cartão de crédito sejam usados indevidamente, e 47,35% temem que o produto não seja entregue.

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