774 candidatos têm seus registros deferidos pela Justiça Eleitoral

Todos os 833 pedidos de registro de candidaturas para as eleições deste ano no Espírito Santo já foram julgados pela Justiça Eleitoral. São candidatos que pretendiam concorrer nas Eleições Gerais de 2018 aos cargos de governador, vice-governador, senador, suplentes, deputado federal e deputado estadual. Destes, 774 registros foram deferidos. Em entrevista à CBN Vitória, a Procuradora Regional Eleitoral, Nadja Machado Botelho, explica que pelo menos 20 casos de pedidos de registro de candidaturas foram contestados pelo MP Eleitoral, sendo 16 deles considerados inelegíveis nestas eleições em razão da Lei da Ficha Limpa. Os motivos são condenações em segunda instância, contas rejeitadas por atos de improbidade administrativa e demissão do serviço público. Os demais pedidos foram contestados por ausência de filiação partidária, não desincompatibilização e suspensão de direitos políticos.