Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

COVID-19

76 denúncias de fura-fila da vacina são investigadas no ES

Se houver o flagrante, há risco da pessoa ser presa

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 12:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 fev 2021 às 12:15
O Ministério Público Estadual investiga no Espírito Santo 76 denúncias que chegaram à ouvidoria do órgão sobre possíveis episódios de fura-fila na campanha de imunização contra a covid-19. Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (10), a promotora de Justiça e coordenadora do Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus (GAP-Covid-19), Inês Thomé, alertou que pessoas que forem imunizadas fora da fila de prioridades do Ministério da Saúde, assim como as que aplicarem as doses, responderão administrativamente e também criminalmente. Se houver o flagrante, há risco também da pessoa ser presa. 
A vacinação contra a covid-19 começou no dia 18 de janeiro no Espírito Santo. De lá pra cá, sobram relatos de casos de pessoas que furaram a fila da imunização, ou seja, receberam a vacina mas não faziam parte do grupo prioritário estabelecido pelo Plano Nacional de Imunização (PNI). Nesta quarta (10) a promotora também destacou que irá solicitar à secretaria Estadual de Saúde adequações à resolução que prevê a imunização de profissionais de saúde, ressaltando a exigência de que o vacinado seja um trabalhador da ativa. Acompanhe.
Entrevista Fernanda Queiroz - Inês Thomé Poldi Taddei - 10-02-21

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados