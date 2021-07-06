7,5 mil mulheres capixabas podem fazer cursos profissionalizantes gratuitos

As mulheres capixabas terão oportunidades exclusivas para participarem de cursos profissionalizantes. A iniciativa faz parte do projeto Qualificar E, que vai oferecer 7,5 mil vagas em dez opções de cursos on-line e gratuitos. As inscrições começam nesta terça-feira (06) e seguem até o dia 13 de julho. Podem se inscrever mulheres que morem em qualquer localidade do Estado, que tenham mais de 16 anos, acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na internet. Ao CBN Cotidiano, o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, deu detalhes da oportunidade.