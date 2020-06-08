7ª fase da Operação Caim é deflagrada no Espírito Santo

A polícia civil deu início nesta segunda-feira (08) à 7ª fase da Operação Caim, que tem como objetivo a redução dos índices de criminalidade no Espírito Santo, principalmente com relação ao número de homicídios. A operação ocorre em todo o estado e somente na Região Metropolitana conta com om apoio de mais de 200 policiais. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, fala dos primeiros resultados da operação.