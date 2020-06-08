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SEGURANÇA PÚBLICA

7ª fase da Operação Caim é deflagrada no Espírito Santo

Ouça entrevista com o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, que fala dos primeiros resultados da operação

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 12:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 jun 2020 às 12:22
A polícia civil deu início nesta segunda-feira (08) à 7ª fase da Operação Caim, que tem como objetivo a redução dos índices de criminalidade no Espírito Santo, principalmente com relação ao número de homicídios. A operação ocorre em todo o estado e somente na Região Metropolitana conta com om apoio de mais de 200 policiais. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, fala dos primeiros resultados da operação.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alexandre Ramalho - 08-06-20
A operação reúne equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Notaer, Força Nacional e Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha e Serra. O nome “Operação Caim” faz referência à história bíblica dos irmãos Caim e Abel e remonta ao primeiro homicídio sobre o qual a sociedade teve conhecimento.

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